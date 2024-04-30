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Kayseri'de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 15:57
Güncelleme:30.04.2024 15:57
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken; 1 kişi gözaltına alındı.
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