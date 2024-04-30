1 Mayıs'ı provoke etmek için hazırlanan 58 şüpheli yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 11 ilde sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provake etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik Bozdoğan-34 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 58 şüphelinin yakalandığını bildirdi.