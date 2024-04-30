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1 Mayıs'ı provoke etmek için hazırlanan 58 şüpheli yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 14:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 11 ilde sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provake etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik Bozdoğan-34 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 58 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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