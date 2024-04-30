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Pusu kurup beklediği öğretmenini bıçaklayan öğrenci kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 14:17
Ankara’da bir lise öğrencisi, okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bacağından bıçakladı. Pusu kuran öğrencinin o anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Pusu kurup öğretmenini bıçakladı
Pusu kurup öğretmenini bıçakladı
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