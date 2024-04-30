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Kasko yaptıracaklar dikkat

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 13:45
Kasko yaptırırken hangi indirimlerden faydalanılabilir? Kasko'daki hangi maddeler poliçenin yükselmesine etki ediyor? Detayları stüdyo konuğumuz Sigortacı Tahsin Aydın aktardı.
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