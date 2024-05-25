Yavru kediyi tekmeleyip öldürdü savunması "pes" dedirtti! Yer: Trabzon

Trabzon'da bir yavru kediyi tekmeleyip ezerek öldüren Halim Karaismailoğlu isimli şahıs tutuklandı. İfadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu öne süren cani adamın, "Kendimde değildim, o anları hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.