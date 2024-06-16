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Çatıdan sarkan ipe karga dolandı! O anlar kameralara yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 18:20
Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katından sarkan ipe bir karga dolandı. Karga, kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bitişikteki binanın çatısına çıkarak kargayı kurtarmayı deneyen ekipler, başarılı olamadı. Bunun üzerine bir polis memuru karganın ipe dolandığı binanın çatısına çıktı. Çatının kenarına gelen polis memuru, kargayı kurtarmayı başardı. Karga, ayağına dolanan ip çözüldükten sonra uçarken, kurtarma anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, polis memuru kargayı kurtarma çalıştığı sırada, çok sayıda karga ve martının da bağırarak evin üstünde dolaştığı görüldü.
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Çatıdan sarkan ipe karga dolandı!
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