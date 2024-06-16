Adalar sakinleri İETT minibüslerine sert tepki gösterdi!

CHP'li İBB yönetimindeki İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüslere Adalar sakinleri tepki göstermeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükada Çınar Meydanı'nda toplanan kalabalık "Adalar'da güvenle yürümek istiyoruz" ve "Yeni araç istemiyoruz" diyerek isyan etti.

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