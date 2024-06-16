16 Haziran 2024, Pazar
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Aydın'da orman yangını! Çine'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Ünlüce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan bölge halkı durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye araçları karadan, helikopterle ise havadan müdahale başlatıldı. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. A Haber muhabiri Vural Efecik bölgedeki son durumu aktardı.