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Elazığ’da iki grup arasında silahlı kavga! Kavga sonucu 3 kişi ağır yaralandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 23:08
Elazığ’da İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak üzerinde silahlı kavga meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada açılan ateşte, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Elazığ’da iki grup arasında silahlı kavga!
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