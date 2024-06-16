Kayseri'de dehşet veren olay! Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı

Kayseri'nin Talas ilçesinde iddiaya göre kurban eti verilmeyen bir kişi, bunalıma girerek kendisini elektrik direğine asmaya çalıştı. Durumu fark eden kurban kesim alanındaki kasaplar ipi keserek şahsı kurtardı.

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