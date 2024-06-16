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Kayseri'de dehşet veren olay! Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 20:54
Kayseri'nin Talas ilçesinde iddiaya göre kurban eti verilmeyen bir kişi, bunalıma girerek kendisini elektrik direğine asmaya çalıştı. Durumu fark eden kurban kesim alanındaki kasaplar ipi keserek şahsı kurtardı.
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Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı
Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı
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