Kuyumcuda akılalmaz hırsızlık! Soygun anı kameralara yansıdı

Sakarya’nın Çark Caddesi girişinde bulunan bir kuyumcuda hırsızlık meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olan kuyumcuya giren şüpheli çekmecelerde bulunan 500 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. İş yerinin alarm sisteminin devreye girmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekiplerinin kimliğini tespit ettiği şüpheli E.Ö. (31), olaydan 2 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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