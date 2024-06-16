Tayland'da roket festivalinde facia: Çok sayıda yaralı var

Tayland'ın Roi Et eyaletinde yerel halk tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen roket festivalinde facia yaşandı. Yerel saatle 17.00 civarında meydana gelen olayda, fırlatma esnasında yaşanan teknik arıza sonucu 2 metrelik roket kontrolden çıkarak gösteriyi izleyen seyircilerin bulunduğu alana düştü. Kazada 4'ü ağır olmak üzere en az 15 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN