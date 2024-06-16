16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Tayland'da roket festivalinde facia: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2024 22:33
Tayland'ın Roi Et eyaletinde yerel halk tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen roket festivalinde facia yaşandı. Yerel saatle 17.00 civarında meydana gelen olayda, fırlatma esnasında yaşanan teknik arıza sonucu 2 metrelik roket kontrolden çıkarak gösteriyi izleyen seyircilerin bulunduğu alana düştü. Kazada 4'ü ağır olmak üzere en az 15 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Roket festivalinde facia: Çok sayıda yaralı var
Roket festivalinde facia: Çok sayıda yaralı var
Kuyumcuda akılalmaz hırsızlık!
Kuyumcuda akılalmaz hırsızlık!
Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı
Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı
Bakan Güler, Hakkari’de Mehmetçik’le bayramlaştı!
Bakan Güler, Hakkari'de Mehmetçik'le bayramlaştı!
Kızgın boğa ortalığı birbirine kattı!
Kızgın boğa ortalığı birbirine kattı!
918 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti…
918 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti…
Adalar’da İETT’ye sert tepkisi!
Adalar'da İETT'ye sert tepkisi!
Aydın’da orman yangını!
Aydın'da orman yangını!
Diyarbakır’da 300 dönüm ekili buğday yandı
Diyarbakır’da 300 dönüm ekili buğday yandı
Çatıdan sarkan ipe karga dolandı!
Çatıdan sarkan ipe karga dolandı!
İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı: Çatalca!
İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı: Çatalca!
Daha Fazla Video Göster