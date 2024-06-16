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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Mehmetçik'le bayramlaştı!

İHA
ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 16.06.2024 20:44
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen video konferans toplantısında, bayramda hudut hattı ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğe seslendi. Bakan Güler, Türkiye'nin yakın coğrafyası başta olmak üzere dünyada birbiri ardına gerginlikler ve krizler, çatışmalar ve savaşların ortaya çıktığını belirterek, "Belirsizliklerin arttığı, risk ve tehditlerin çok boyutlu bir hale geldiği böylesine hassas bir ortamda, Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerimizi icra ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi Silahlı Kuvvetlerimizin en çok odaklandığı; enerjisini ve zamanını en çok harcadığı konu terörle mücadeledir. Özellikle Irak'ın kuzeyi, yıllardır PKK/KCK ve destekçileri tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler için kullanılan bir bölge olarak terörün kaynağıdır. Ancak, son yıllarda belirlediğimiz konsept değişikliğiyle 'Terörü kaynağında yok etme' anlayışını uygulamaya koyduk. Sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vurduk ve örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. Bunda en büyük pay, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizle birlikte kahraman Mehmetçiklerimize aittir" dedi.
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