Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar kendilerini sokağa attı

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar korkarak kendini sokağa attı.

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