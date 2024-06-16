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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar kendilerini sokağa attı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 21:02
AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar korkarak kendini sokağa attı.
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Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem!
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