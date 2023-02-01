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Üzümün genetiği bu laboratuvarda inceleniyor! Toprağın verimlilik analizleri yapılıyor

A Haber
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Giriş: 01.02.2023 15:54
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde üzümün genetiği dahil her detay inceleniyor. Enstitüde yılda yaklaşık 50 bin analiz yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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