Uğur Dündar'a babalık davası! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu'nun bahsettiği gazeteci Uğur Dündar mı? İki yakın dost aynı kadınla yasak aşk mı yaşadı?

35 yıl önce Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşayan ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın dünyaya gelen ikiz kızlarından olan Duygu Nebioğlu'nun anlattıkları gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı'dan yardım isteyen Nebioğlu annesinin evlilik dışı ilişkiden 4 çocuğu olduğunu açıklarken, bomba gibi bir itirafta da bulundu. Nebioğlu, "Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor." dedi. Nebioğlu'nun bahsettiği ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi.

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