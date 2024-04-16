16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uğur Dündar'a babalık davası! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu'nun bahsettiği gazeteci Uğur Dündar mı? İki yakın dost aynı kadınla yasak aşk mı yaşadı?

Uğur Dündar'a babalık davası! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu'nun bahsettiği gazeteci Uğur Dündar mı? İki yakın dost aynı kadınla yasak aşk mı yaşadı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2024 08:58
35 yıl önce Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşayan ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın dünyaya gelen ikiz kızlarından olan Duygu Nebioğlu'nun anlattıkları gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı'dan yardım isteyen Nebioğlu annesinin evlilik dışı ilişkiden 4 çocuğu olduğunu açıklarken, bomba gibi bir itirafta da bulundu. Nebioğlu, "Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor." dedi. Nebioğlu'nun bahsettiği ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Babasının gözleri önünde kendisini vurdu
Babasının gözleri önünde kendisini vurdu
Uğur Dündar’a babalık davası
Uğur Dündar'a babalık davası
Kağıthane’de geniş çaplı asayiş denetimi!
Kağıthane'de geniş çaplı asayiş denetimi!
Kalp krizi geçirdi 6 saat sonra cenazesi bulundu!
Kalp krizi geçirdi 6 saat sonra cenazesi bulundu!
Yol verme tartışmasında 4 Afgan bıçakla saldırdı!
Yol verme tartışmasında 4 Afgan bıçakla saldırdı!
Tehlikeli dönüş dron kamerasında!
Tehlikeli dönüş dron kamerasında!
Pendik’te tır devrildi! Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri kurtardı
Pendik'te tır devrildi! Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri kurtardı
Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bunalıma girdi 14. kattan aşağı atladı!
Bunalıma girdi 14. kattan aşağı atladı!
Osmangazi Köprüsü’nde geçiş rekoru kırıldı!
Osmangazi Köprüsü’nde geçiş rekoru kırıldı!
2 kişiyi pompalı tüfekle vuran şüpheliler tutuklandı!
2 kişiyi pompalı tüfekle vuran şüpheliler tutuklandı!
Giresun’da su borusu patladı!
Giresun’da su borusu patladı!
Daha Fazla Video Göster