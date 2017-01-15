23 Aralık 2021, Perşembe
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Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da medyanın en iyilerini seçti. Yılın oscarları yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Turkuvaz Medya Grubu aralarında en iyi haber ve spor programının da bulunduğu 5 kategoride ödüle layık görüldü.