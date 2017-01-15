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Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı

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Giriş: 15.01.2017 17:16
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da medyanın en iyilerini seçti. Yılın oscarları yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Turkuvaz Medya Grubu aralarında en iyi haber ve spor programının da bulunduğu 5 kategoride ödüle layık görüldü.
Turkuvaz Medya’ya ödül yağdı
Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı
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