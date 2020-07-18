Türkiye’nin konuştuğu yavru aslan alındı ve özel olarak bakılıyor!

Sevgilisi İranlı mankene aslan hediye etmişti. O da yavru aslana İstanbul’da bir rezidansta bakıyordu. Hediye aslan alınıp Gaziantep hayvanat bahçesine getirildi ve doğal ortamında büyütülecek. Peki yavru aslana nasıl bakılıyor? Yavru aslana yemek olarak neler veriliyor? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler bu soruların cevabını A Haber’de verdi.