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Türkiye’deki en değerli 2. hazine! Paha biçilemez Amisos hazineleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 14:38
Türkiye'de bulunan paha biçilemeyen Amisos hazineleri, Samsun Müzesi'nde sergileniyor. Müzede 64 eşsiz parça bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı.
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Türkiye’deki en değerli 2. hazine
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