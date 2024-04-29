Flamingolar bu yıl da Eber Gölü’nde geçici olarak konakladı

Son dakika yaşam haberleri… Allı turna olarak da bilinen flamingolar her yıl olduğu gibi bu yıl da Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü’nde mola verdi.

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