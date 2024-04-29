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İstanbul’da ters yöne girişi engellemek için konulan kapan, sürücüleri durduramadı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 29.04.2024 13:36
Esenyurt'ta ters yöne girişi engellemek için sokağa konulan kapan, sürücüleri durduramadı. Kapan engelini aşmak için dakikalarca uğraşan ve paspas yardımıyla geçen gençler kameraya yansıdı.
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