İstanbul’da ters yöne girişi engellemek için konulan kapan, sürücüleri durduramadı

Esenyurt'ta ters yöne girişi engellemek için sokağa konulan kapan, sürücüleri durduramadı. Kapan engelini aşmak için dakikalarca uğraşan ve paspas yardımıyla geçen gençler kameraya yansıdı.

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