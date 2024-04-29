Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kızın öldüğü yerde bilirkişi inceleme yaptı

Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında çukura düşen ve 5 yaşındaki Edanur Gezer’in hayatını kaybettiği yerde savcılık ve bilirkişi inceleme yaptı. Öte yandan piknik yapan ailenin eşyalarının hala orada olduğu görüldü.

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