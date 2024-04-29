29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kızın öldüğü yerde bilirkişi inceleme yaptı

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kızın öldüğü yerde bilirkişi inceleme yaptı

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2024 13:43
Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında çukura düşen ve 5 yaşındaki Edanur Gezer’in hayatını kaybettiği yerde savcılık ve bilirkişi inceleme yaptı. Öte yandan piknik yapan ailenin eşyalarının hala orada olduğu görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Edanur’u öldüren ihmal! Bilirkişi inceleme yaptı
Edanur'u öldüren ihmal! Bilirkişi inceleme yaptı
Horoz dövüşüne jandarma baskını!
Horoz dövüşüne jandarma baskını!
Esenyurt’ta bir garip kapan hikayesi!
Esenyurt'ta bir garip "kapan" hikayesi!
1938 model aracı yeniledi: Son hali hayran bıraktı
1938 model aracı yeniledi: Son hali hayran bıraktı
Kulağından çıkanlar şaşırttı!
Kulağından çıkanlar şaşırttı!
Lacivert ve Yunus Emre Hollanda’da!
Lacivert ve Yunus Emre Hollanda’da!
Talep yağıyor! İşte özellikleri
Talep yağıyor! İşte özellikleri
Türkiye’nin çay ihracatı yüzde 20 arttı
Türkiye'nin çay ihracatı yüzde 20 arttı
Sahte kozmetik ürünleri nasıl anlaşılır?
Sahte kozmetik ürünleri nasıl anlaşılır?
Polis memuru şehit oldu
Polis memuru şehit oldu
Tereyağında taklit ve tağşişe yeni önlem!
Tereyağında taklit ve tağşişe yeni önlem!
Yeni obruklar korkutuyor
Yeni obruklar korkutuyor
Daha Fazla Video Göster