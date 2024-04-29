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Bursa'da 13 yaşındaki çocuğun kulağından 2 kurtçuk çıkarıldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 29.04.2024 12:54
Son dakika yaşam haberleri…. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 13 yaşındaki erkek çocuğun kulağından 2 adet kurtçuk çıkarıldı. Hızlıca tedaviye alınan çocuk, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
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