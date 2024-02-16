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Türkiye’den Hollanda’ya uzanan başarı hikayesi! Hamit Karakuş Kuzey Hollanda’da Emniyet Müdürü oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 17:53
Kuzey Hollanda'da Emniyet Müdürü olarak bir ilke imza atan Hamit Karakuş'un başarı hikayesi çok konuşuldu. Bu pozisyona gelen ilk Türk olan Karakuş, başarısını ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Detaylar Fatih Özyar'ın özel haberinde...
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