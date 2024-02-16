Türkiye’den Hollanda’ya uzanan başarı hikayesi! Hamit Karakuş Kuzey Hollanda’da Emniyet Müdürü oldu

Kuzey Hollanda'da Emniyet Müdürü olarak bir ilke imza atan Hamit Karakuş'un başarı hikayesi çok konuşuldu. Bu pozisyona gelen ilk Türk olan Karakuş, başarısını ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Detaylar Fatih Özyar'ın özel haberinde...

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