30 Mayıs 2024, Perşembe
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Turkuvaz Medya Grubu lezzetleri ve kültürleri buluşturuyor! Türk Gastronomi Dünyası Gastroshow’da bir araya geliyor...
Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla bugün başladı. TEM Turkuvaz Medya Merkezi’nde iki gün sürecek olan zirvede, Türk gastronomi dünyasına yön veren isimler, uluslararası mutfaklardan, modern Türk mutfağına, sokak lezzetlerinden sağlıklı beslenmeye, gastronomi turizminden sanat gastronomisine kadar pek çok farklı konuyu derinlemesine ele alınıyor.