30 Mayıs 2024, Perşembe
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Kaza numarasını kimse yutmayınca genç kadın ayağa kalktı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir erkekle tartışıyor gibi yapan genç kadın, karayoluna çıkarak seyir halindeki bir aracın önüne geçip kendisine çarpmış numarası yaparak yerde yuvarlandı. Hareketsiz şekilde yatan kadının numarasını çevredekiler yutmayınca ayağa kalktı.