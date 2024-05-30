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Rakamlarla başıboş köpek sorunu! Son 5 yıldaki kuduz karantinaları…

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 30.05.2024 11:30
Türkiye'de yaklaşık 4 milyon başıboş köpek olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de 2019-2024 yılları arasında meydana gelen kuduz vakaları ve karantinalar. Avrupa'da hangi ülke sokak köpeklerine karşı hangi adımları attı? Başıboş köpek sorununu nasıl çözdüler? Öte yandan sahipsiz köpekler düzenlemesi Meclis'te. Peki düzenlemede neler var? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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Rakamlarla başıboş köpek sorunu!
Rakamlarla başıboş köpek sorunu!
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