30 Mayıs 2024, Perşembe
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Rakamlarla başıboş köpek sorunu! Son 5 yıldaki kuduz karantinaları…
Türkiye'de yaklaşık 4 milyon başıboş köpek olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de 2019-2024 yılları arasında meydana gelen kuduz vakaları ve karantinalar. Avrupa'da hangi ülke sokak köpeklerine karşı hangi adımları attı? Başıboş köpek sorununu nasıl çözdüler? Öte yandan sahipsiz köpekler düzenlemesi Meclis'te. Peki düzenlemede neler var? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.