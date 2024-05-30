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Esenyurt’ta genç kızı takip ettiği iddia edilen adama dayak

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 10:11
Esenyurt’ta genç kızı yaklaşık bir ay boyunca takip ettiği iddia edilen şahıs, kızın akrabaları tarafından yakalandı. Öfkeli aile tarafından darp edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
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