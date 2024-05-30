30 Mayıs 2024, Perşembe
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Esenyurt’ta genç kızı takip ettiği iddia edilen adama dayak
Esenyurt’ta genç kızı yaklaşık bir ay boyunca takip ettiği iddia edilen şahıs, kızın akrabaları tarafından yakalandı. Öfkeli aile tarafından darp edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.