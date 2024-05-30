Sokak köpekleri sorunu nasıl çözülecek? 4 milyon başıboş köpek sokaklarda…

Tartışma konusu olan sokak köpeklerine yönelik yasal düzenleme taslağı hazırlandı. Sokak hayvanlarına yönelik olarak bu zamana kadar neler yapıldığına ve neler yapılması gerektiğine bakıyoruz…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN