Türbedeki yardım paralarını çalan hırsızlar kamerada

Isparta’da bulunan bir türbenin içerisindeki yardım paralarını çalan 2 şahıs yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan çalışma sonucu Şükrü Y. ve R.U. gözaltına alındı. Şükrü Y. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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