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Tokat’ta araçlar araziye çıkamayınca yangını el ile söndürdüler

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 12:30
Tokat’ın ormanlık alanında çıkan yangın korkuttu. Engebeli arazide çıkan yanına itfaiye araçları çıkamayınca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilkel yöntemle yangına müdahale etti.
Araçlar araziye çıkamayınca yangını el ile söndürdüler
Araçlar araziye çıkamayınca yangını el ile söndürdüler
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