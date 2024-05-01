Tekirdağ'da silah tüccarlarına operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince silah ticareti suçu çerçevesinde operasyon düzenlendi. 10 şahsa yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 25 AK-47 Mermisi, 270 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında silah ticareti suçundan yasal işlemlere başlandı.

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