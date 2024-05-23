23 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi bakın hangi oyuncuymuş! Annesiyle Sandık Kokusu dizisinde...

Feyza Civelek'in annesi ve kardeşi bakın kim çıktı! Duyanlar şaşırıyor! Kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, uyuşturucu alırken polise yakalanmıştı. Civelek'in annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması nedeniyle 'torpil' eleştirilerinin hedefi haline gelmesi ise dikkat çekti. Bu olaylarla birlikte, Civelek'in hayatı merak edilirken, kardeşinin de oyuncu olduğunu duyanlar şoke oldu. Feyza Civelek'in kardeşi bakın kimmiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 12:31
  • 1
  • 131
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi bakın hangi oyuncuymuş! Annesiyle Sandık Kokusu dizisinde...

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı olarak tanınan şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiren Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satın alırken polise yakalanmıştı.Polisler tarafından GBT sorgusu yapılan torbacı Selçuk Ç.'ye "Getirdin mi malzemeleri" demesi üzerine uyuşturucu ticareti deşifre olmuştu.

  • 2
  • 131
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi bakın hangi oyuncuymuş! Annesiyle Sandık Kokusu dizisinde...

İddialar sonrası üzerinde kara bulutlar dolaşan Civelek, annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması sebebiyle de sık sık 'torpil' eleştirilerine maruz kalmıştı.

  • 3
  • 131
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi bakın hangi oyuncuymuş! Annesiyle Sandık Kokusu dizisinde...

Tüm bu olaylarından ardından Civelek, Instagram hesabının kardeşi Ömer Civelek'in fotoğrafını paylaştı. Bir mekanda yapılan bu doğum günü kutlamasına Kızılcık Şerbeti oyuncularının da katıldığı ortaya çıktı.

  • 4
  • 131
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi bakın hangi oyuncuymuş! Annesiyle Sandık Kokusu dizisinde...

ANNESİNİN SENARİSTİ OLDUĞU DİZİDE OYNUYOR

Paylaşımın ardından Ömer Nadir Civelek'in hesabına giren kullanıcılar şaşkınlık yaşadı.

  • 5
  • 131
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi bakın hangi oyuncuymuş! Annesiyle Sandık Kokusu dizisinde...

Feyza Civelek ve Ömer Civelek'in annesi Melis Civelek birçok başarılı projeye imza attı. Civelek'in erkek kardeşinin de anne Melis Civelek'in senaryosunu yazdığı Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı Sandık Kokusu dizisinde oynadığı öğrenildi. Civelek, Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçmem, Yasak Elma, Sol Yanım, Bir Umut Yeter, Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu dizilerinin senaristi.