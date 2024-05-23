Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi bakın hangi oyuncuymuş! Annesiyle Sandık Kokusu dizisinde...

Feyza Civelek'in annesi ve kardeşi bakın kim çıktı! Duyanlar şaşırıyor! Kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, uyuşturucu alırken polise yakalanmıştı. Civelek'in annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması nedeniyle 'torpil' eleştirilerinin hedefi haline gelmesi ise dikkat çekti. Bu olaylarla birlikte, Civelek'in hayatı merak edilirken, kardeşinin de oyuncu olduğunu duyanlar şoke oldu. Feyza Civelek'in kardeşi bakın kimmiş...