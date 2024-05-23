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İstanbul'da korkunç görüntü! Sokak köpekleri grup halinde paramparça etti

İHA
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Giriş: 23.05.2024 10:01
İstanbul Arnavutköy'de grup halinde dolaşan sokak köpekleri çöp konteyneri yanında duran kediye saldırarak parçaladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Grup halinde paramparça ettiler GRUP HALİNDE PARAMPARÇA ETTİLER

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Grup halinde paramparça ettiler
Grup halinde paramparça ettiler
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