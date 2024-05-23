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Katil balinaların üzerine balıklama atladı! Bedelini ağır ödedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 10:25
Avustralya açıklarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir adam tekneye yaklaşan 2 katil balinanın üzerine balıklama atladı. Bakın bedelini nasıl ödedi...
Katil balinaların üzerine balıklama atladı KATİL BALİNALARIN ÜZERİNE BALIKLAMA ATLADI

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