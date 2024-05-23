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Seçim mitinginde sahne çöktü! Meksika'da yurttaş hareketi mitinginde 5 kişi öldü, 50 yaralı var

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 23.05.2024 09:56
Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi adaylardan Maynez'in mitinginde, sahnedeki dev metal ekran kalabalığın üzerine düştü. Ardından da çatı çöktü. Olayda 5 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
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