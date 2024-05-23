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Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Sabancı kazadan sonra ilk kez görüntülendi! Aylar önce ölümden döndüler...

Geçtiğimiz yıl 24 Ağustos'ta Yunanistan'da meydana gelen feci bir kaza sonrası Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın bulunduğu bot, kayalıklara çarpmıştı. Kazada Sabancı çifti ağır yaralanmıştı. Tedavilerinin ardından Ali Sabancı taburcu olmuştu. Ancak eşi Vuslat Doğan Sabancı, kazada yüzünden feci şekilde yaralanmıştı. Eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a giderek birçok estetik operasyon geçiren Vuslat Sabancı, ilk kez görüntülendi. İşte son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 12:56
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Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Sabancı kazadan sonra ilk kez görüntülendi! Aylar önce ölümden döndüler...

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı geçtiğimiz sene 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında bir tekne kazası geçirdi.

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Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Sabancı kazadan sonra ilk kez görüntülendi! Aylar önce ölümden döndüler...

İçinde çocuklarının da olduğu zodyak botla kayalıklara çarpan çift, ağır yaralanmıştı.

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Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Sabancı kazadan sonra ilk kez görüntülendi! Aylar önce ölümden döndüler...

Ambulans helikopterle İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen çiftten Ali Sabancı'nın durumunun daha ağır olduğu, Vuslat Doğan Sabancı'nın da ağır bir yüz travması geçirdiği fakat hayati tehlikesinin olmadığı söylenmişti.

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Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Sabancı kazadan sonra ilk kez görüntülendi! Aylar önce ölümden döndüler...

Yunanistan'da eşi Ali Sabancı ile birlikte geçirdikleri bot kazasında yüzünden ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, eski görünümüne kavuşmak için New York'a uçtu.

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Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Sabancı kazadan sonra ilk kez görüntülendi! Aylar önce ölümden döndüler...

Ardı ardına birden fazla operasyon geçiren Vuslat Sabancı'nın son hali ortaya çıktı.