Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Sabancı kazadan sonra ilk kez görüntülendi! Aylar önce ölümden döndüler...

Geçtiğimiz yıl 24 Ağustos'ta Yunanistan'da meydana gelen feci bir kaza sonrası Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın bulunduğu bot, kayalıklara çarpmıştı. Kazada Sabancı çifti ağır yaralanmıştı. Tedavilerinin ardından Ali Sabancı taburcu olmuştu. Ancak eşi Vuslat Doğan Sabancı, kazada yüzünden feci şekilde yaralanmıştı. Eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a giderek birçok estetik operasyon geçiren Vuslat Sabancı, ilk kez görüntülendi. İşte son hali...