Tartıştığı sürücüyü yere yatırıp defalarca böyle yumrukladı

Antalya’da trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle sürücüler sokak ortasında birbirlerine girdi. Sürücülerden biri diğerini yere yatırıp defalarca yumruklarken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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