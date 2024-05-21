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Kazayı başkası yapmış gibi ihbarda bulunan sürücünün yalanını jandarma ortaya çıkardı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 14:10
Denizli’de çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan, kazayı başkası yapmış gibi ihbarda bulup ambulansın gelmesini bekleyen sürücünün yalanını jandarma ortaya çıkardı. Aracında hasar oluşmaması nedeniyle yalan beyanda bulunmasına rağmen 8 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilen tanker sürücüsü, suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.
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