Kazayı başkası yapmış gibi ihbarda bulunan sürücünün yalanını jandarma ortaya çıkardı

Denizli’de çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan, kazayı başkası yapmış gibi ihbarda bulup ambulansın gelmesini bekleyen sürücünün yalanını jandarma ortaya çıkardı. Aracında hasar oluşmaması nedeniyle yalan beyanda bulunmasına rağmen 8 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilen tanker sürücüsü, suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.