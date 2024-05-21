21 Mayıs 2024, Salı
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Kazayı başkası yapmış gibi ihbarda bulunan sürücünün yalanını jandarma ortaya çıkardı
Denizli’de çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan, kazayı başkası yapmış gibi ihbarda bulup ambulansın gelmesini bekleyen sürücünün yalanını jandarma ortaya çıkardı. Aracında hasar oluşmaması nedeniyle yalan beyanda bulunmasına rağmen 8 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilen tanker sürücüsü, suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.