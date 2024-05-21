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Başıboş köpekler kız öğrenciye saldırdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 14:51
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kız öğrenciye sokak köpeklerinin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrenci çevredeki vatandaşların yardımı sayesinde köpeklerden kurtuldu.
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