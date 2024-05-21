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“İris” fotoğrafçılığı ilgi görüyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 12:12
İnsanların parmak izleri gibi eşsiz olan ve kişileri diğerlerinden ayıran 'iris' fotoğrafı, son zamanlarda büyük ilgi görüyor.
“İris” fotoğrafçılığı ilgi görüyor
“İris” fotoğrafçılığı ilgi görüyor
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