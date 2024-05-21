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Alkollü mekan çıkışındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 14:59
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı çıkışında başlayan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Sokakların atış poligonuna döndüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alkollü mekan çıkışında silahlı çatışma
Alkollü mekan çıkışında silahlı çatışma
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