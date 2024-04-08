Tartıştığı sürücüye baltayla saldırdı!

Güngören'de, trafikte tartışan iki sürücüden biri diğerinin kafasına baltayla vurdu. Olayda yaralanan olmazken çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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