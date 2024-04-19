Tartıştığı müşteriyi takip edip kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Burdur’da işlettiği alkollü mekanda taşkınlık çıkaran müşterilerle çıkan tartışmada bir müşterinin kavasına kabza ile vuran iş yeri sahibi oradan çıkıp başka bir alkollü mekana girdiklerini görünce o mekana rastgele kurşun yağdırdı, 3 kişi yaralandı.

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