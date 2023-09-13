Tarihi geçen ilaçları çöpe atmayın! Tarihi geçen ilaçlar tehlike saçıyor

Rahatsızlanınca aldığımız ilaçları iyileşince bir kenara kaldırıyoruz. Peki kullanmadığımız, tarihi geçen ilaçları ne yapmalıyız? Bu ilaçlar nasıl imha edilmeli, kime teslim edilmeli? Tüm bu soruları A Haber uzmanına sordu.

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