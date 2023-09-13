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Tarihi geçen ilaçları çöpe atmayın! Tarihi geçen ilaçlar tehlike saçıyor

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 14:55
Rahatsızlanınca aldığımız ilaçları iyileşince bir kenara kaldırıyoruz. Peki kullanmadığımız, tarihi geçen ilaçları ne yapmalıyız? Bu ilaçlar nasıl imha edilmeli, kime teslim edilmeli? Tüm bu soruları A Haber  uzmanına sordu.
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