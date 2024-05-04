Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Davada 2 yeni iddianame! İstenen ceza yükseldi

Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera gibi spor dünyasından birçok ismin adının karıştığı Seçil Erzan olayı ile ilgili davaya 2 yeni iddianame daha eklendi. Bu iddianamelerle birlikte mağdur sayısı 26'ya yükselirken, Seçil Erzan için istenen ceza 275 yıla yükseldi.

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