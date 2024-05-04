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Karadeniz'in sembolü Zigana Tüneli 1 yaşında

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2024 13:05
Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan yeni Zigana Tüneli'nin açılışının üstünde bir yıl geçti. Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tünelini bir yılda 1 milyon 770 bin araç kullandı. Yeni tünel ile Doğu Karadeniz'de ulaşım çok daha güvenli hale geldi.
Karadeniz’in sembolü Zigana Tüneli 1 yaşında
Karadeniz'in sembolü Zigana Tüneli 1 yaşında
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