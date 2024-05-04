04 Mayıs 2024, Cumartesi
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Fatih'te yumruk ve kafa attığı kadının çantasını gasp eden şahıs kamerada
Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada bir şahıs tarafından saldırıya uğrayarak gasp edildi. Şahıs, yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çalarak kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.