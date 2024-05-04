Antalya'daki teleferik faciasının bilirkişi raporları ortaya çıktı! Bakımını yapan da denetleyen de aynı firma

Antalya'da yaşanan teleferik faciası ile ilgili bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Rapora göre teleferiğin bakımlarını yapan şirketin akredite kuruluşlar arasında bulunmadığı, ayrıca bakımları ve denetimi yapan firmanın aynı kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Kazada devrilen direğin civatalarının da sıkılmadığı öğrenildi.

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