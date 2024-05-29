29 Mayıs 2024, Çarşamba
Aziz Yıldırım çılgın projesini açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin 60 bin kişilik yeni stadyumu! Mourinho ne zaman geliyor? İşte yanıtı
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi. Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı. Daha önce Jose Mourinho ile görüştüğünü ifade eden Aziz Yıldırım, Portekizli teknik direktörü İstanbul'a getireceğini açıkladı
Giriş Tarihi: 29.05.2024 17:26 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 20:05
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